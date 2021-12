„So wird 21. Jahrhundert wieder zum Mittelalter“

Twitter-Debatte um die #BedrohteWissenschaft

Die mahnenden Stimmen in der „Zeit“ haben auch in den sozialen Medien eine Debatte über die wachsende Wissenschaftsfeindlichkeit entfacht. Unter dem Hashtag #BedrohteWissenschaft wird auf Twitter über das Thema diskutiert, bei den Nutzern kommt das Eintreten der prominenten Forscher für eine zivilisiertere und faktenbasierte Debatte gut an.