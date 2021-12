Tiroler Virologin zog wegen Drohungen sogar um

Politiker und deren Familien bedroht

Doch auch Politiker werden längst zum Ziel der Maßnahmen-Gegner. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher erhielten Hassnachrichten und Drohschreiben in den sozialen Netzwerken. Etwa hieß es in einem der Texte, Wallner werde „sein persönliches Weihnachtswunder“ erleben. Doch auch die Familien der beiden Politiker gerieten in den Fokus.