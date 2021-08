Impfskeptiker schauen besonders gerne Servus TV

Die Uni Wien gibt nun Einblick in die Mediennutzung der Covid-Skeptiker. ServusTV-Nutzer tendieren demnach „zu einem höheren Maß an Verharmlosung des Virus, Glaube an Verschwörungstheorien, Kritik an den Eindämmungsmaßnahmen und Impfskepsis“, heißt es aus Wien. Der Red-Bull-Sender ist für seine pandemiekritische Berichterstattung bekannt.