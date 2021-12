VdB besorgt über „Erhöhung des Aggressionspegels“

Der Lokalaugenschein fand im Rahmen des traditionellen vorweihnachtlichen Besuchs des Bundespräsidenten beim Wiener Erzbischof statt. „Ich bin schon drei Mal geimpft, aber wenn ich es nicht wäre, dann würde ich hierherkommen, in dieses Haus. Es hat eine so würdevolle Atmosphäre, da wartet man auch gerne ein wenig“, so Van der Bellen, der in der aktuell hitzigen Impfdiskussion zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt aufrufen wolle.