Mann (35) schlug auf Passanten und Polizisten ein

Eine Zeugin hatte am Abend gegen 21.45 Uhr einen Mann bemerkt, als er in der Anton-Baumgartner-Straße auf Fahrzeuge einschlug und auch Passanten attackierte. Sie alarmierte die Polizei, die wenig später vor Ort war und einen verletzten Mann am Boden vorfand. Dieser schilderte, dass der Unbekannte zunächst auf sein Auto eingetreten, danach auch ihn angegriffen und geschlagen habe.