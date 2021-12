Tiroler Doppelbudget für 2022/2023 beschlossen

Über das Sozialbudget wurde extra abgestimmt - hier stimmten die Regierungsparteien sowie SPÖ und NEOS dafür. Bis Ende 2023 sollen Finanzschulden in der Höhe von 997,8 Mio. Euro anfallen. Im Jahr 2022 sollen Erträge in Höhe von 4,1 Mrd. Euro Aufwendungen in Höhe von 4,5 Mrd. Euro gegenüberstehen, im Folgejahr sollen es 4,1 Mrd. Euro bzw. 4,5 Mrd. Euro sein. Die prognostizierten Finanzschulden werden sich daher mit Ende 2022 auf 886,9 Mio. Euro und Ende 2023 auf 997,8 Mio. Euro belaufen. Das entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.167 bzw. 1.312 Euro.