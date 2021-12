Warum Landesbudget bei der Opposition durchfällt

Voodoo und Zauberei

Die Liste Fritz nannte vier Gründe, warum sie dem Budget nicht zustimmen wird: „Erstens: Ein Doppelbudget in unsicheren Zeiten grenzt an Voodoo und Zauberei!“, erklärten LA Markus Sint und Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Im Jahre 2019 habe man ebenfalls ein Doppelbudget beschlossen, „das durch Corona vorne und hinten nicht gehalten hat“. Zweitens wolle man der Landesregierung keinen Persilschein für neue Schulden ausstellen. Drittens sei der Entwurf total intransparent, weil sich 78 Mio. Euro Steuergeld in 303 obskuren Budgetzeilen mit dem Titel „Sonstiges“ verstecken. Und viertens sei das Budget „mut-, ideen- und farblos“.