Doppelbudget: Verschuldung für das „gute Leben“

Für ein gutes Leben auch mehr Geld ausgeben

In der Generalrede der Tiroler VP, gehalten von LA Cornelia Hagele, ging es schließlich vor allem um „ein gutes Leben“, so auch der Titel der Rede. „Schauen wir also nicht darauf, was uns trennt, sondern streichen wir hervor, was uns eint. Und das ist in meinen Augen ganz klar der Wunsch, diese Pandemie zu überwinden und ein gutes Leben für alle sicherzustellen.“