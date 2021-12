„Stimmung wird noch aggressiver werden“

„Krone“: Warum wird gerade in Linz so oft demonstriert? Gibt es in der Hauptstadt besonders viele Corona-Skeptiker?

Luger: In Linz nicht, aber in Oberösterreich gibt es viele. Und die demonstrieren halt dann in Linz, weil man hier die größte Aufmerksamkeit erregen kann. So viele Traktoren, wie am Mittwoch durch Linz gefahren sind, gibt es in der ganzen Stadt überhaupt nicht.