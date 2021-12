Lage im Camp spitzt sich zu: „Wir gehen nicht weg“

Vereinte Kräfte

Alles ist in Bewegung hier. Zu Fuß oder am Rad kommt man am besten von Camp zu Camp. Und überall gibt’s was zu tun. Für die Instandhaltung all dieser Stationen haben sich Organisationen wie Greenpeace, Extinction Rebellion, System Change Not Climate Change, Fridays For Future, Hirschtetten retten - und noch viele mehr zusammengeschlossen. Was durch Spenden nicht abgedeckt werden kann, wird gemeinsam bestellt und geliefert. Hier treffen sich täglich unterschiedlichste junge Menschen, die der Protest eint. Eine Herausforderung bei so vielen verschiedenen Altersgruppen und selbst hier können die Meinungen auseinandergehen. Täglich setzt man auf Dialog und Kompromisse. Manchen verlangt das Zusammensein viel ab, sie brauchen dann eine Pause und kommen danach einfach wieder.