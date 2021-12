„Falsche Entscheidungen verbauen Kindern Zukunft“

„Falsche Entscheidungen verbauen Zukunft unserer Kinder“

In Zukunft werde sich das Bauprogramm der Asfinag an den verkehrlichen, aber auch an den Klimazielen, den Bodenverbrauchszielen und den Zielen einer klimafreundlicheren Mobilität orientieren. „Wir wollen Infrastruktur bauen, die unser Klima schützt, wertvolle Böden erhält und zu besserer Lebensqualität führt. Was wir jetzt bauen, soll uns dabei helfen die Klimaneutralität 2040 zu erreichen und unsere wertvollsten Böden zu schützen. (...) Wenn wir heute falsche Entscheidungen treffen, werden nicht nur Milliarden an Steuergeld vergraben, sondern auch die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder verbaut“, so die Ministerin weiter.