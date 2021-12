Asfinag streicht Lobautunnel aus dem Bauprogramm

Stadt schickte Anwaltsbriefe an Aktivisten

Die Wiener Stadtpolitik ging in der Diskussion um dazugehörige Straßenprojekte zuletzt sogar noch einen Schritt weiter: Stadträtin Ulli Sima ließ dazu Anwaltsschreiben an Aktivisten - darunter auch 13- bzw. 14-jährige Schüler - sowie Wissenschaftler ausschicken, die sich öffentlich gegen den Bau der Stadtstraße ausgesprochen hatten, die als wichtiger Zubringer zum Lobautunnel fungiert hätte. Darin werden auch Schadenersatzklagen in Millionenhöhe angedroht.