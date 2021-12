„Gerda: A Flame in Winter“: Verstand statt Waffen

Mit „Gerda: A Flame in Winter“ hat das für seine Adventures bekannte Studio Dontnod (u.a. „Life Is Strange“) den ersten Titel angekündigt, bei dem es als Publisher fungiert. Das Adventure wird vom dänischen Studio PortaPlay entwickelt und erzählt die Geschichte der Krankenschwester Gerda, die während des Zweiten Weltkriegs in einem kleinen dänischen Dorf aus ihrem ruhigen Leben gerissen wird und mit Menschenkenntnis und Verstand dafür kämpfen muss, ihre Liebsten zu beschützen. Erscheinen soll der Titel 2022 für PC und Nintendo Switch.