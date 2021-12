Analysten: Sterberate von Ungeimpften viel höher

In England wurden hauptsächlich mit den Vakzinen von AstraZeneca und Biontech/Pfizer geimpft. Dort ist die Impfrate mit 69,4 Prozent deutlich höher als in den USA. In der Schweiz wurden hauptsächlich die mRNA-Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht, die Impfquote liegt bei 66,2 Prozent. Daten aus Liechtenstein flossen dabei ebenfalls in die Statistik ein. Sowohl in England als auch der Schweiz klaffen die Todesraten von geimpften und ungeimpften Corona-Patienten weit auseinander.