Dutzende Fälle: Omikron bringt uns vierte Impfung

Der Lockdown ist zur rechten Zeit gekommen: Sonst wäre Omikron längst überall verteilt. So hat uns das Herunterfahren in eine gute Ausgangslage gebracht für das, was uns erwartet: eine extrem infektiöse Variante. 59 Fälle mit Omikron sind bisher bestätigt; zehn davon wurden per Sequenzierung ausgemacht, der Rest per PCR-Test. Im Zuge der Abwasser-Untersuchungen schlug es bisher bei einer Kläranlage - nämlich in Mödling (NÖ) - an.