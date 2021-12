Experte: Impfen allein reicht nicht gegen Omikron

Um ohne neuerlichen Lockdown durch den Winter zu kommen, müsse jeder Einzelne dazu beitragen. Ähnlich wie bei mehreren Scheiben Schweizer Käse brauche es in der Pandemiebekämpfung mehrere Schutzebenen, die in Summe Infektionen vermeiden. Es gelte, die in der ersten Welle gelernten Tugenden - Abstand halten, Hände waschen, FFP2-Maske tragen in geschlossenen Räumen, Dauerlüften, Kontakte reduzieren - nochmals anzuwenden. Dazu gehöre es auch, die Regeln ernsthaft umzusetzen. Die Politik müsse die Zeit bis Jänner nützen, dies zu vermitteln.