Empfehlung für Booster ab 12 Jahren steht bevor

Bei Kindern gebe es noch keine Empfehlung zur Auffrischungsimpfung. „Ich würde hier noch auf die offizielle Empfehlung warten“, sagte der Virologe Florian Krammer von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. Kinder hätten weiter eine niedrigere Wahrscheinlichkeit auf schwerere Verläufe und in der Regel eine starke Immunantwort auf die ersten beiden Impfungen.