Tickets & mehr für Nik P. & Band gewinnen

Mitmachen und gewinnen

Die "Krone" bringt Sie nicht nur kostenlos in die Show, sondern sogar ganz nah an den Star: Verlost werden 8x2 Tickets pro Veranstaltungstermin inklusive frühem Einlass (Early Entry) und einem handsignierten Fanpaket – und als Hauptpreis gibt’s 1x2 Tickets mit Meet & Greet mit NIK P. persönlich. Besser geht’s nicht! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 18. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.