Tag eins nach Öffnung: „Händler sind verzweifelt“

Mehr als 1,3 Millionen Kunden am Samstag erwartet

Am Samstag wollen 20 Prozent der Österreicher (mit 2G-Nachweis) laut einer Studie der Johannes-Kepler-Uni einkaufen gehen. In absoluten Zahlen sei mit mehr als 1,3 Millionen Kunden zu rechnen. Überdurchschnittlich häufig wollen Junge, Familien mit Kindern und die Wiener an diesem Tag shoppen gehen.