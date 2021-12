Weihnachtseinkauf mit 2G-Nachweis und FFP2-Maske

Ein erster Rundumblick am Montag um die Mittagszeit zeigt, dass sich die Prognose vorerst bestätigt: In Graz hielt sich die Kauflust der Menschen in der Innenstadt noch weitgehend in Grenzen. Gefragt waren Bücher, Weihnachtsware und Spielzeug, Glühwein „to go“ war aber schon ein Renner. In Wien war beim Einkaufszentrum Gerngroß „mehr los als üblich“, hier waren Kleidung und Elektrogeräte besonders begehrt. Am positivsten läuft es offenbar gerade in Vorarlbergs größtem Einkaufszentrum, dem Messepark in Dornbirn, hier wurde „sehr guter Besuch“ verzeichnet, einen Ansturm gab es aber auch dort nicht. Ähnliches war auch aus Kärnten zu hören.