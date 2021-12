Erster Einkaufstag nach Lockdown: Mäßiger Ansturm

Der Tenor lautet: Alle sind froh, dass die Geschäfte wieder offen sind. Das ist an diesem ersten Einkaufstag nach dem Lockdown und vor den Weihnachtsfeiertagen klar. Die heimischen Innenstädte und Einkaufszentren werden am Montagvormittag aber (noch) nicht gestürmt. Die meisten Kunden, die sich jetzt schon in die Geschäfte wagen, sind hier, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen und zu bummeln.