Totes Pony entdeckt: Es war vermutlich ein Bär

Zuletzt auch Risse bei Pfunds

Zuletzt wurde Ende Juli bzw. Anfang August im Gemeindegebiet von Pfunds – ebenfalls im Bezirk Landeck – ein Bär nach dem Riss von zwei Eseln und mittels Bild- und Videomaterial nachgewiesen. Auch bei einem weiteren toten Pferd im Gemeindegebiet von Pfunds besteht der Verdacht auf die Beteiligung eines Bären als Verursacher. Ob es sich jeweils um denselben Bären handelt, ist Gegenstand von weiteren Abklärungen.