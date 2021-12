Bars offen: Thailand lockert Regeln zu Silvester

Gute Nachrichten für Touristen, die den Jahreswechsel in Thailand feiern wollen: Viele Lokale in dem südostasiatischen Urlaubsland dürfen in der Silvesternacht ausnahmsweise bis 1 Uhr öffnen und auch bis dahin auch Alkohol ausschenken. Wer Events mit mehr als 1000 Teilnehmern besucht, muss vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein und einen negativen Schnelltest vorlegen.