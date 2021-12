NEOS-Chefin verteidigt Impfpflicht, Kritik an FPÖ

FPÖ: „Die politische Braut, die sich mit allen traut“

In Sachen Bundespräsidentenwahl kann sich Meinl-Reisinger vorstellen, dass die NEOS Amtsinhaber Alexander Van der Bellen unterstützen, falls er wieder antritt. Die FPÖ nahm unter anderem diese Aussage zum Anlass, um in die untere Schublade zu greifen und Meinl-Reisinger als „die politische Braut, die sich mit allen traut“ und „willige Braut“ zu bezeichnen. „Egal wer ein politisches Angebot macht, ob die ÖVP mit Karl Nehammer oder die SPÖ mit den Grünen - die NEOS legen sich hin und sind mittendrin statt nur dabei“, hieß es in einer Aussendung des blauen Generalsekretärs Michael Schnedlitz.