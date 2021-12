Rechtsexperte: Omikron könnte Impfpflicht bedrohen

Handlungsbedarf bei hoher Quote von Femiziden in Österreich

Grundsätzlich beurteilt Fremuth die allgemeine Lage der Grund- und Menschenrechte in Österreich und Europa positiv: „Der Standard in Österreich, ist, wenn man ihn vergleicht mit der Situation weltweit, durchaus gut.“ Anpassungsbedarf gebe es unter anderem bei der Bekämpfung von gehäuften Femiziden in Österreich. Über das beschlossene Gewaltschutzpaket hinaus brauche es eine stärkere Sensibilisierung für das Thema.