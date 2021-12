Rot-Weiß-Rot in Aufruhr: Spezielle Rolle der FPÖ

Den Blauen könnte eine Zerreißprobe drohen

Doch ist die FPÖ ein Spezifikum in Europa? Der Salzburger Politologe Reinhard Heinisch betreibt internationale Studien. „Es gibt wie in Italien vielerorts mehrere rechtspopulistische Parteien. In Österreich gibt es eine seit Haider, also seit vielen Jahren gewachsene FPÖ.“ Dort, wo die Rechtspopulisten an der Macht seien, wie in Slowenien, „fährt man eine restriktive Corona-Politik. Aber generell sammeln Populisten Leute auf, die noch nicht bei anderen Parteien sind. Bei der FPÖ ist das besonders stark erkennbar.“