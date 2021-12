Schwarzfahrer trat in Linzer Lokalbahn Schaffner

Notbremse gezogen

Weiters zog er die Notbremse, obwohl keine Notlage vorlag. In der Ortschaft Straßham in der Gemeinde Alkoven hielt der Zug und der Begleiter hielt den Randalierer gemeinsam mit dem Triebwagenführer bis zum Eintreffen der verständigten Polizei an. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der Mann aggressiv, weshalb er zur Identitätsfeststellung zu Polizeiinspektion Eferding verbracht wurde. Dort verlief ein Drogenschnelltest auf THC positiv.