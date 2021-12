„Unser Ziel ist Sicherheit und Schutz für alle!“

Mit Jahresende sind alle BHs gesichert

Schon seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 setzt LH Stelzer auf verstärkte Sicherheitskontrollen in Oberösterreichs Amtsgebäuden, nachdem bei Besucherkontrollen sogar gefährliche Gegenstände wie Pfefferspray, Messer und Gaspistolen entdeckt wurden. So verfügen - neben dem Landhaus und dem Landesdienstleistungszentrum LDZ am Linzer Bahnhof - mit Jahresende etwa auch alle oö. Bezirkshauptmannschaften über Sicherheitsschleusen mit Metalldetektorbogen und Gepäcksröntgengerät.