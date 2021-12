Nachhaltigkeit ja, aber bitte nicht gegen Aufpreis

Knapp die Hälfte (47 Prozent) der Befragten in Österreich ist demnach bereit, beim Kauf über das Internet Mehrwegpackungen zurückzugeben. 48 Prozent geben an, für den Nachhaltigkeitsaspekt zuliebe längere Lieferfristen in Kauf zu nehmen. Kleine Schönheitsfehler bei funktionsfähiger Ware ignorieren 42 Prozent der Konsumenten.