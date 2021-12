91-jährige Impfpionierin: „Holt euch den Stich“

Weihnachtliche T-Shirts liebt „Maggie“ übrigens nach wie vor. Dieses Mal in einem roten Shirt, auf dem ein Christbaum und wieder ein niedlicher Pinguin zu sehen war, forderte die Impfpionierin am Mittwoch in britischen Zeitungen und im TV alle Impfverweigerer dazu auf, sich endlich impfen zu lassen. „Bitte, bitte macht es. Holt euch den Stich. Es wird euer Leben retten und das eurer Freunde“, sagte sie.