Lokalmatador trotz 12-tägiger Pause optimistisch

Eine Platzierung, die der Polizeisportler am Sonntag mit Handkuss nehmen würde - zumal die Vorbereitung nicht ganz optimal verlief: „Ich habe mir vor einiger Zeit beim Slalomtraining im Schnalstal mein Knie beleidigt“, erzählt der Rossignol-Pilot. „Nachdem ich einen Schlag bekommen habe, hat sich Flüssigkeit im rechten Knie gesammelt.“ Die Folge: eine zwölftägige Skipause. „Erst am Dienstag bin ich auf der Reiteralm wieder auf den Skiern gestanden“, verrät „Hirschi“, der trotz dieser nicht gerade idealen Umstände den Sprung in die K. o.-Duelle der besten 16 schaffen will. „Wenn mir das wieder gelingt, ist wieder alles möglich.“