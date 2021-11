Ein ganzes Land feiert Zürs-Sieger Hirschbühl

„Richtig, richtig, richtig geil, dass Hirschi das Heimrennen bei so einer genialen Stimmung gewonnen hat“, ließ Christian Hirschbühls Vorarlberger ÖSV-Teamkollege Patrick Feurstein, der mit Rang 29 seine ersten zwei Weltcuppunkte holen konnte, seiner Freude freien Lauf. „Ich habe in der Vergangenheit ja erlebt, wie hart er gekämpft und alles probiert hat. Ich weiß, was für ein guter Skifahrer er ist. Umso schöner, dass es jetzt hier in Zürs geklappt hat.“