Der Inspektor in spe als Rekordsieger

Diesen Rekord hielt bislang Leonhard Stock. Der raste bei den Olympischen Spielen in Lake Placid (Us) zwar bereits als 22-Jähriger zur Goldmedaille in der Abfahrt - seinen ersten Weltcupsieg feierte der Tiroler aber erst neun Jahre später am 6. Jänner 1989 bei der Abfahrt in Laax (Sz). Damals war er 30 Jahre und 298 Tage alt.