Bäckerfamilie kämpft gegen unheimliche Krankheit

Schon mehr als 20.000 Erkrankte in Österreich

Die von der WHO anerkannte Krankheit ist eine der letzten kaum erforschten neuroimmunologischen Erkrankungen. In Österreich gibt es mehr als 20.000 Betroffene, ein Großteil davon sind junge Frauen. „Bei an ME/CFS-Erkrankten führt jede banale Anstrengung zu extremer Erschöpfung, gepaart mit Kreislaufproblemen, Muskelschmerzen oder Krankheitsgefühl. Schwer Betroffene sind bettlägerig“, berichtet der Wiener Neurologe Michael Stingl, der sich auf ME/CFS spezialisiert hat.