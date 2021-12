Ameca: „Fortschrittlichster Humanoide“ enthüllt

Mit „Ameca“ hat das britische Robotik-Unternehmen Engineered Arts den laut eigenen Angaben „fortschrittlichsten Humanoiden“ enthüllt. Er sei „speziell als Plattform für die Entwicklung zukünftiger Robotik-Technologien konzipiert und ist die perfekte humanoide Roboterplattform für die Mensch-Roboter-Interaktion“, so das Unternehmen. Weitere Details will Engineered Arts Anfang Jänner auf der Elektonikmesse CES in Las Vegas bekannt geben. Bis dahin begeistert „Ameca“ in einem auf YouTube veröffentlichten Video zahlreiche Zuseher mit seiner Mimik und Gestik. „Das ist atemberaubend in seinem Realismus. Einfach überwältigend“, schreibt ein Nutzer.