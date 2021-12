MI5-Expertin ruft zu Abwehr von Cyber-Gefahren auf

„Müssen unsere Zukunft schützen“

Die Spitzenagentin rief Wissenschaft und Industrie auf, die Gefahr von Wirtschaftsspionage ernst zu nehmen. Der MI5 könne ihnen dabei helfen. Sie hoffe, dass ihre Kinder in einer technologiebewussten britischen Wirtschaft große Chancen haben werden. „Dann schaue ich mir an, wie einige feindliche Staaten unser geistiges Eigentum stehlen, und ich hoffe, dass wir dies gemeinsam schützen können“, sagte „K“. „Wir müssen unsere Erfindungen und unsere Zukunft schützen.“ Die Geheimdienstlerin warnte zudem Unternehmen davor, Anteile an Konzerne in feindseligen Staaten zu verkaufen. Der MI5 sei aber nicht der „Wirtschaftspolizist des Vereinigten Königreichs“.