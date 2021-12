Geheimnisse der traditionellen Weihnachtsbäckerei

Die ausgestanzten Formen werden nun mit Milch bestrichen. Dann wandern sie auf ein großes Backblech, wo sie in einem modernen Etagenofen mit Digitalanzeige gebacken werden. „Den alten Ofen, den wir viele Jahre in Betrieb hatten, gab einmal ausgerechnet am 11. Dezember seinen Geist auf. Totalschaden, und das so kurz vor Weihnachten, zur turbulentesten Zeit. Wir standen da in der kalten Backstube, mussten schnell Brot zukaufen. Zum Glück konnten wir noch einen Ofen organisieren, der halb so groß war. Mit dem haben wir dann gearbeitet. Das war verrückt.“ Fast sind sie fertig, die „Klosamä“. Fehlt nur noch das Abziehbild vom Hl. Nikolaus, das ich als kleiner Junge so gerne betrachtet habe, den Ehrfurcht gebietenden Mann mit weißem Rauschebart und Bischofsmütze. Ich habe diese Abziehbilder damals gesammelt und lange in einer Schachtel aufgehoben. „Damit sich die Bilder leicht abziehen lassen“, erzählt Heinrich, „röste ich Kartoffelstärke an, gebe heißes Wasser dazu. Der Bümmel ist ja noch warm. Die Kartoffelstärke verkleistert. So wird das Bild aufgeklebt. Alles aus rein natürlichen Substanzen.“