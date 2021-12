Langer Atem als Grundzutat in der Backmanufaktur

„Die Menschen schätzen Regionalität und Qualität viel mehr - wir erfüllen beides“, antwortet Johannes Mayr, wenn er nach dem größten Unterschied zur Zeit vor Corona gefragt wird. Neun Mitarbeiter packen an der Seite des 40-Jährigen und seiner Frau Christa in der Backmanufaktur Hummel’s in Gramastetten an, in der neben den typischen Krapferln auch Kekse, Schaumrollen, Kokosbusserl und süßer Zwieback hergestellt werden.