Dank an die Spender, manche Kommentare kränken

500 Spender in 48 Stunden – die Welle der Solidarität mit Mutter Manuela W. ist riesig. So groß, dass sie sich nun keinen Kredit für das Begräbnis ihres Sohnes aufnehmen muss. So können sich die Alleinerziehende sowie ihre zwölfjährige Tochter von Angelo würdig verabschieden. Für die große Hilfe bedankt sich die Mutter. Trotzdem muss jedem bewusst sein: Keine Geldsumme würde den Schmerz der Mutter lindern, oder ihr ihren Schatz zurückbringen.