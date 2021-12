Corona-positiv: Vierjähriger in Klinik gestorben

Am Dienstag starb der kleine Angelo nach einer Stunde vergeblicher Reanimationsversuche im Krankenhaus Zwettl. Bereits am Montag hatte die Mutter ihren Sohn zweimal per Antigen-Schnelltest getestet. Weil ihr Sohn ein Loch im Herzen hatte, unter chronischer Bronchitis litt, verständigte sie noch am Abend den Ärztedienst. Eine Ärztin kam und untersuchte den Vierjährigen.