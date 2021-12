Große Trauer um Tod von vierjährigem Angelo

Es gibt aber auch einige wenige Menschen, die mit menschenunwürdigen Hassparolen in sozialen Medien laut aufschreien: Sie sehen das Leid der Mutter nicht, sondern beschwören eine Impfdebatte herauf, die es bei einem Vierjährigen gar nicht geben kann. Anfeindungen gab es auch direkt per Mail an Köck. Gegen die üble Nachrede will sie sich rechtlich wehren.