Spenden für Mutter von verstorbenem Vierjährigem

Der kleine Angelo starb am Dienstag im Krankenhaus Zwettl in Niederösterreich. Eine Stunde lang hatten die Ärzte vergeblich versucht, den Vierjährigen aus Waidhofen an der Thaya zu reanimieren. Am traurigen Schicksal der Mutter Manuela W. und ihrer zwölfjährigen Tochter nehmen viele Anteil. Waidhofner Bürger wenden sich an die „Krone“-Familie: Eine Spendenaktion soll der alleinerziehenden Mutter helfen.