„Menschen haben ihre Komfortzone verlassen müssen“

Die Geschäfte sind zu, die Paket-Zusteller im Dauerstress! Der Online-Handel gewann in der Corona-Pandemie enorm an Bedeutung. Die Entwicklung kehrt sich auch nicht wieder um. „Neue Konsumenten, die in den Lockdown-Phasen dazukommen, bleiben auch“, sagt Bernhard Aichinger von E-Conomix in Wels und Linz.