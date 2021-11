Der Handel will nach Lockdown am Sonntag öffnen

Die Gewerkschaft ist ausnahmsweise bereit, über eine Öffnung der Geschäfte am letzten Sonntag vor Weihnachten zu reden. GPA-Vorsitzende Barbara Teiber spricht von einer „einzigartigen Sondersituation“. Viele Beschäftigte im Handel hätten Angst um ihrem Job. Sollte der generelle Lockdown am 12.12. enden, könnte eine Öffnung am vierten Adventsonntag (ausgenommen Lebensmittelgeschäfte) für ein wenig mehr an Einnahmen und somit Sicherheit sorgen.