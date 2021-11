Sonntagsöffnung am 19. Dezember: Beschluss fix

Nach Informationen der „Krone“ ist es bereits beschlossen: Am 19. Dezember öffnen die Geschäfte fix für den Weihnachtseinkauf. Darauf haben sich die Sozialpartner am Dienstag geeinigt. Aufgrund des Lockdowns fällt der stationäre Handel heuer um drei Einkaufssamstage im Advent und den traditionell starken Marienfeiertag am 8. Dezember um. Der offene Sonntag vor Weihnachten soll zumindest einen Teil des Umsatzes nachholen. Beschäftigte, die sich freiwillig für diesen Tag melden, verdienen das Doppelte und bekommen zusätzliche einen freien Tag.