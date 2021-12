Quo vadis? Die ÖVP sucht den Weg aus der Krise

Blümel verkündet seinen Abgang in Video

Am Abend wurde bekannt, dass auch Finanzminister Gernot Blümel, er ist wie Sebastian Kurz Beschuldigter, zurücktritt. Dem Vernehmen nach wollte die ÖVP nicht mehr abwarten, ob noch weitere Chats, die Blümel belasten, auftauchen. Nicht auszuschließen sind weitere Rochaden. So machten am Donnerstag Gerüchte die Runde, wonach Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Integrationsministerin Susanne Raab und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck als große Wackelkandidatinnen gelten.