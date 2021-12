ÖVP dankt Kurz für Einsatz und beklagt „Verlust“

Wöginger: Rücktritt ein „großer Verlust“

Der derzeitige Klubobmann-Stellvertreter August Wöginger, der nun wieder die Führung des Parlamentsklubs übernehmen soll, bezeichnete den Rücktritt von Kurz als „großen Verlust“. In einer Aussendung beklagte er, dass „destruktive Kräfte“ nur ein Ziel gehabt hätten, nämlich Kurz „mit allen Mitteln anzupatzen“. In seiner Rolle als ÖAAB-Obmann meinte Wöginger, dass Österreich einen Politiker mit Weitblick verliere. Kurz sei in vielen Belangen auch ein Vorbild und Vorreiter für die Arbeitnehmer- und Familienpolitik gewesen.