Kanzlerfrage: Jetzt alle Zeichen auf Nehammer

Man brauche einen Neustart mit einem Kanzler „mit eigenem Profil“, heißt es in Parteikreisen - obwohl man mit Schallenberg an sich sehr zufrieden sei, wie betont wird. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer deponierte, dass der neue Parteiobmann auch das Kanzleramt übernehmen soll und dass Schallenberg wohl kein Interesse an der Parteispitze haben werde.