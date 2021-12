Karl Nehammer - der nächste Kanzler und ÖVP-Chef

Hardliner mit Handschlagqualität

Nehammer war Generalsekretär des Arbeitnehmerbundes ÖAAB, Generalsekretär der ÖVP, und er ist seit Beginn des Jahres 2020 Innenminister in der türkis-grünen Koalition. In dieser Funktion gibt er den Hardliner, so war er etwa für die Abschiebung von gut integrierten Schulkindern in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verantwortlich. Im persönlichen Umgang gibt sich Nehammer meist freundlich und verbindlich, ihm wird Handschlagqualität zugeschrieben.