Verzweifelt

Was so hart klingt - es hat eine harte Basis. Tatsächlich übergibt Sebastian Kurz die Partei beinahe auf demselben tiefen Niveau, auf dem er sie vor viereinhalb Jahren übernommen hat. Damals dümpelte sie bei 20 Prozent herum, in gekauften Umfragen sogar noch tiefer. Jetzt liegt die Partei in den aktuellen Umfragen gerade noch knapp über 20 Prozent. Platz eins erobert die saft- und kraftlose SPÖ. Vorbei die Zeiten, als der umjubelte, nun scheidende Parteichef seine „Liste Sebastian Kurz - Neue Volkspartei“ in lichte Höhen führte. 37,5 Prozent erzielte er damit vor kaum mehr als zwei Jahren. Kaum mehr als drei Monate sind vergangen, seit Kurz mit 99,4 Prozent zum Parteichef wiedergewählt wurde.